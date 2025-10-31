Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 19:23
25.871 +0,53%
Dow Jones 19:23
47.560 +0,08%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: andamento negativo per Starbucks

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che mostra un decremento del 2,53%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Starbucks, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Starbucks suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 80,42 USD con tetto rappresentato dall'area 82,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 79,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
