New York: andamento negativo per Starbucks

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo
, che mostra un decremento del 2,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Starbucks
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Starbucks
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 80,42 USD con tetto rappresentato dall'area 82,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 79,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)