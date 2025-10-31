New York: andamento negativo per Starbucks

compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,53%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 80,42 USD con tetto rappresentato dall'area 82,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 79,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)