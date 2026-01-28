Starbucks, vendite sopra le attese nel primo trimestre. Utile in calo con nuova strategia e dazi

Starbucks

(Teleborsa) -, iconica catena di caffè statunitense, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2026 (di 13 settimane, terminato il 28 dicembre 2025) conin aumento del 4% (rispetto alle attese degli analisti del 2,25%, secondo i dati LSEG.), trainate da un aumento del 3% delle transazioni comparabili e da un aumento dell'1% dello scontrino medio. L'azienda ha aperto 128 nuovi negozi netti nel primo trimestre, chiudendo il periodo con 41.118 negozi.sono aumentati del 6% a 9,9 miliardi di dollari, con un aumento del 5% a cambi costanti. Ilsi è contratto di 290 punti base su base annua, attestandosi al 9,0%, principalmente a causa degli investimenti in manodopera a sostegno del programma "Back to Starbucks" e delle pressioni inflazionistiche, in gran parte dovute all'aumento dei prezzi e dei dazi del caffè. L'di 0,26 dollari è diminuito del 62% rispetto all'anno precedente, mentre l'di 0,56 dollari è diminuito del 19% rispetto all'anno precedente, anche a cambi costanti."I nostri risultati del primo trimestre dimostrano che la nostra strategia "Back to Starbucks" sta funzionando e crediamo di essere in anticipo sui tempi - ha commentato il- È fantastico vedere lo slancio delle vendite trainato da un numero maggiore di clienti che scelgono Starbucks più spesso, e questo è solo l'inizio".L'azienda ha rilasciato la seguente: crescita delle vendite comparabili a livello globale e statunitense pari o superiore al 3%, con un fatturato netto consolidato in crescita a un tasso analogo; margine operativo consolidato rettificato in leggero miglioramento anno su anno; utile per azione rettificato compreso tra 2,15 e 2,40 dollari; circa 600-650 nuove caffetterie nette a livello globale, tra attività gestite dall'azienda e attività in licenza.