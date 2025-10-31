Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 21:00
25.858 +0,48%
Dow Jones 21:02
47.563 +0,09%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: Chipotle Mexican Grill si muove verso il basso

Ribasso scomposto per la società specializzata nella gestione di fast food, che esibisce una perdita secca del 3,86% sui valori precedenti.
