Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:46
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:46
49.277 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: i venditori si accaniscono su Molina Healthcare

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,46% sui valori precedenti.
