New York: Carnival si muove verso il basso

Scende sul mercato la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che soffre con un calo del 5,62%.
