Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:43
25.843 +0,42%
Dow Jones 17:43
47.490 -0,07%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: in bella mostra First Solar

Prepotente rialzo per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che mostra una salita bruciante del 12,85% sui valori precedenti.
