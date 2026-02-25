Milano
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 16.43
New York: First Solar in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
25 febbraio 2026 - 16.10
Ribasso scomposto per il
produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che esibisce una perdita secca del 12,48% sui valori precedenti.
First Solar
-12,99%
