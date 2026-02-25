New York: netto calo registrato da First Solar

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 12,48% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di First Solar
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di First Solar
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 219,8 USD e primo supporto individuato a 201,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 238,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)