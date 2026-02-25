Milano 16:26
46.968 +0,68%
Nasdaq 16:26
25.262 +1,14%
Dow Jones 16:26
49.259 +0,17%
Londra 16:26
10.764 +0,78%
Francoforte 16:27
25.132 +0,58%

New York: netto calo registrato da First Solar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 12,48% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di First Solar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di First Solar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 219,8 USD e primo supporto individuato a 201,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 238,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
