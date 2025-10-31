Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 21:00
25.858 +0,48%
Dow Jones 21:02
47.563 +0,09%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: scambi negativi per Keurig Dr Pepper

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Keurig Dr Pepper
Sottotono il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che passa di mano con un calo del 2,67%.
Condividi
```