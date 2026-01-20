Milano 17:35
New York: risultato positivo per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Avanza il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Keurig Dr Pepper più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Keurig Dr Pepper mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,39 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
