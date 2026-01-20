New York: risultato positivo per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Avanza il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America
, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Keurig Dr Pepper
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Keurig Dr Pepper
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,39 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)