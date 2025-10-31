Milano 10:18
43.435 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:18
9.724 -0,37%
Francoforte 10:18
24.048 -0,29%

Oro: 4.021,08 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.021,08 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.021,08 dollari l'oncia (-0,08%) alle 08:30.
Condividi
```