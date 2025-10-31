PALLADIUM del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,84%.
Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.484,5. Rischio di discesa fino a 1.414 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.555.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)