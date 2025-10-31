Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

PALLADIUM del 30/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,84%.

Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.484,5. Rischio di discesa fino a 1.414 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.555.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
