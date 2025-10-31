Piazza Affari: rosso per Campari

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore beverage
, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento di Campari
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società famosa per il suo bitter alcolico
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,035 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,875. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,195.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)