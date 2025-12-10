Milano 13:41
43.428 -0,34%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:41
9.671 +0,30%
Francoforte 13:41
24.060 -0,42%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler
Ribasso per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione del 2,24%.
Condividi
```