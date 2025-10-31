Visa, Mangiagalli: siamo pionieri nell'utilizzo dell'AI per la sicurezza dei pagamenti

Visa





(Teleborsa) - ". Noi usiamo la predictive AI già da più di 30 anni, quindi sono 30 anni che diamo uno score di rischio a ogni transazione che passa sul nostro network. Adesso con l'arrivo della Generative AI stiamo facendo dei progetti per vedere come utilizzare la nuova tecnologia". Lo ha detto a Teleborsa, Head of Risk & Authentication Solutions perin Europa, in occasione del Salone dei Pagamenti a Milano."Un esempio è un progetto che stiamo facendo con una società che abbiamo appena acquistato, Featurespace - ha aggiunto - Stiamo utilizzando esattamente il large language model, però con un, nel senso che abbiamo dato - invece di milioni di parole al modello per imparare - milioni e milioni di transazioni al modello per imparare, e il modello è in grado adesso di, quindi capisce qual è il comportamento giusto e poi riesce a capire quando anche si discosta minimamente da quel profilo, e quindi creare un allarme"."Oggi- ha spiegato Mangiagalli - In passato il nostro problema più grosso era quando i frodatori rubavano i numeri di carte di credito, i dati personali e poi utilizzavano questi dati per fare la frode. Oggi la frode. Lo scam è la situazione in cui invece il frodatore crea una relazione con il cliente genuino e poi lo induce a fare delle transazioni fraudolente. Quindi questa è una doppia frode perché una uno mi froda emozionalmente, perché crea una relazione e poi la sfrutta, e poi una frode anche finanziaria perché a questo punto io ho mandato soldi pensando di fare una cosa giusta e invece mi risulta una frode".- ha spiegato - ma logicamente la tecnologia aiuta le banche e i merchant a cercare di di anticipare, quindi cercare di evitare addirittura che la frode arrivi sulle spalle del consumatore, ma cercare di anticiparla il più possibile".