Francoforte: balza in avanti Hensoldt

(Teleborsa) - Balza in avanti Hensoldt, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Hensoldt si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 93,4 Euro. Prima resistenza a 94,85. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 92,5.

