New York: sviluppi positivi per Western Digital

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,85%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Western Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,53%, rispetto a +0,95% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 150,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 167,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)