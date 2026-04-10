New York: positiva la giornata per Western Digital

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , in guadagno del 3,30% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Western Digital evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nel settore dei dischi rigidi rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Western Digital mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 355,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 336,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 374,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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