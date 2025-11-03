Piazza Affari: andamento rialzista per doValue

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che avanza bene del 2,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di doValue
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso doValue
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di doValue
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,727 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,813. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,669.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)