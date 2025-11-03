Piazza Affari: andamento rialzista per doValue

Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,88%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,727 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,813. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,669.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)