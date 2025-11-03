Milano 16:12
43.230 +0,13%
Nasdaq 16:12
26.005 +0,57%
Dow Jones 16:12
47.394 -0,36%
Londra 16:12
9.706 -0,12%
Francoforte 16:12
24.156 +0,82%

Piazza Affari: andamento rialzista per doValue

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che avanza bene del 2,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di doValue evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso doValue rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di doValue suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,727 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,813. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,669.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
