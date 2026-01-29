doValue, cooptato Francesco Maria Pansa in CdA come consigliere non esecutivo

doValue

(Teleborsa) - Il CdA di, provider italiano di servizi finanziari strategici e quotato su Euronext Milan, ha. La cooptazione è avvenuta a seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, di Constantine Michael (Dean) Dakolias. Francesco Maria Pansa non sarà componente di alcun comitato endoconsiliare. Il neo-eletto consigliere non detiene, direttamente o indirettamente, azioni della società.La società ha anche reso noto cheha rassegnato le, mantenendo tuttavia la carica di membro dello stesso e CdA, per sopravvenuti impegni professionali incompatibili con lo svolgimento dell’incarico di presidente di tale comitato. Il board ha approvato la sua sostituzione con James Corcoran, già componente indipendente del suddetto Comitato.