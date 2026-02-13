doValue, Gardant Investor SGR supera 1 miliardo di euro di capitale raccolto

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, ha annunciato che la controllataalternativo chiuso, multicomparto e riservato, dedicato ad alcuni primari investitori internazionali, con undi euro per il primo comparto, focalizzato su strumenti di private debt con sottostante immobiliare, con la possibilità di espandere in futuro a ulteriori comparti fino a un ammontare di 250 milioni. La SGR ha già individuato possibili operazioni di investimento per il Fondo MiRo.Con l'aggiunta di MiRo, e a seguito del lancio del fondo Lounge Rises a dicembre 2025, la, di cui circa l'80% già investito. Si tratta del sesto fondo gestito da Gardant Investor SGR, attivo su diverse asset class che spaziano dal private credit (performing e non performing) al direct lending immobiliare e agli strumenti di private debt, posizionando doValue quale attore nuovo e dinamico nel mercato italiano ed europeo della gestione di asset alternativi.Il Gruppo doValue punta ad espandere ulteriormente l'attività di Gardant Investor SGR, facendo leva sulla presenza paneuropea di doValue quale fonte esclusiva di ulteriori opportunità di investimento, avendo giàdi Gardant.