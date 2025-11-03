Semiconduttori, Adeia avvia una causa per violazione di brevetto contro AMD

(Teleborsa) - Adeia
, azienda statunitense attiva nello sviluppo di innovazioni nel settore dei semiconduttori, ha intentato una causa per violazione di brevetto
contro Advanced Micro Devices
(AMD), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Texas.
"Adeia ha intrapreso un'azione legale contro AMD per proteggere i nostri diritti di proprietà intellettuale e gli investimenti effettuati nelle nostre tecnologie fondamentali per i semiconduttori - ha dichiarato il CEO Paul Davis
- Per anni, i prodotti AMD hanno incorporato e ampiamente utilizzato le innovazioni brevettate di Adeia nel settore dei semiconduttori, che hanno contribuito notevolmente al loro successo come leader di mercato. Dopo lunghi sforzi per raggiungere una risoluzione reciprocamente accettabile
senza ricorrere a contenziosi, riteniamo che questo passo fosse necessario per difendere la nostra proprietà intellettuale dal continuo utilizzo non autorizzato da parte di AMD".
Nei suoi documenti depositati oggi, Adeia sostiene che AMD viola dieci brevetti
del portafoglio di proprietà intellettuale (IP) di Adeia nel settore dei semiconduttori: sette brevetti che coprono la tecnologia di legame ibrido e tre brevetti che coprono la tecnologia dei nodi di processo avanzati.
"Pur rimanendo aperti a raggiungere un accordo equo e ragionevole che rifletta il valore della nostra proprietà intellettuale, rimaniamo pienamente pronti a perseguire la risoluzione di questa questione attraverso i tribunali
per salvaguardare i nostri diritti e crediamo fermamente nella nostra capacità di raggiungere un risultato positivo", ha sottolineato il CEO.
Negli ultimi quattro decenni, Adeia e le aziende che l'hanno preceduta hanno dato vita a uno dei più grandi portafogli di proprietà intellettuale al mondo, composto da oltre 13.000 brevetti
. Oggi, la proprietà intellettuale di Adeia è ampiamente concessa in licenza nei settori dei media e dei semiconduttori.(Foto: Magnus Engø su Unsplash)