New York: Advanced Micro Devices sale verso 211,9 USD

(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che scambia in rialzo del 7,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Advanced Micro Devices
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 199,9 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 211,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 192,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)