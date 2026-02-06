Milano 17:35
New York: Advanced Micro Devices sale verso 211,9 USD
(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che scambia in rialzo del 7,85%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Advanced Micro Devices segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 199,9 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 211,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 192,2.

