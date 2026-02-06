New York: Advanced Micro Devices sale verso 211,9 USD

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 7,85%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 199,9 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 211,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 192,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)