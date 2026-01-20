Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:59
25.056 -1,85%
Dow Jones 19:59
48.523 -1,69%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: risultato positivo per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Bene la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, con un rialzo del 2,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Advanced Micro Devices rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Advanced Micro Devices rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 243,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 229,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 257,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```