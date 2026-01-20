New York: risultato positivo per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Bene la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, con un rialzo del 2,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Advanced Micro Devices
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Advanced Micro Devices
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 243,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 229,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 257,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)