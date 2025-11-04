Milano 3-nov
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Piccolo spunto rialzista per il Light Sweet Crude Oil, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 61,33, mentre i supporti sono stimati a 60,41. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 62,25.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
