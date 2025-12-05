Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,02%.
Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60,09, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)