Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,02%.

Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60,09, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
