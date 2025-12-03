Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Giornata da dimenticare per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,55% sui valori precedenti.
Lo scenario di breve periodo del greggio WTI evidenzia un declino dei corsi verso area 58,26 con prima area di resistenza vista a 59,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 57,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)