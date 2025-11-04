Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:41
25.486 -1,87%
Dow Jones 19:41
47.017 -0,67%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,51%

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.580,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,51%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dell'1,51%, a quota 25.580,34 in apertura.
Condividi
```