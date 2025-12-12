Milano 15:59
43.878 +0,40%
Nasdaq 15:59
25.541 -0,57%
Dow Jones 15:59
48.827 +0,25%
Londra 15:59
9.696 -0,07%
Francoforte 15:59
24.367 +0,30%

Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,60%

Il Nasdaq-100 apre a 25.531,55 punti

Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,60%, dopo un'apertura a 25.531,55.
