Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:27
25.308 -1,47%
Dow Jones 19:27
48.569 -0,28%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,44% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 25.317,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,44% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA scambia con un ribasso dell'1,44% alle 19:30 e passa di mano a 25.317,25 punti.
Condividi
```