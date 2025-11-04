Yum! Brands, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo di fast food americano
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,79%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Yum! Brands
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,1%, rispetto a -1,09% dell'indice del basket statunitense
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Yum! Brands
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 144,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 151,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 140,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)