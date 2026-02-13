Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 19:10
24.869 +0,73%
Dow Jones 19:10
49.681 +0,46%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: Constellation Brands si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Constellation Brands si muove verso il basso
(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore di birra, vino e alcolici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,36% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Constellation Brands rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Constellation Brands. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 157 USD, con il supporto più immediato individuato in area 151,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 148,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```