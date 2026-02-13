New York: Constellation Brands si muove verso il basso

distributore di birra, vino e alcolici

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,36% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 157 USD, con il supporto più immediato individuato in area 151,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 148,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)