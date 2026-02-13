New York: Constellation Brands si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore di birra, vino e alcolici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,36% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Constellation Brands
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Constellation Brands
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 157 USD, con il supporto più immediato individuato in area 151,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 148,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)