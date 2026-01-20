Milano 17:35
New York: balza in avanti Constellation Brands

(Teleborsa) - Avanza il distributore di birra, vino e alcolici, che guadagna bene, con una variazione del 3,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Constellation Brands rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 164,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 158,3. L'equilibrata forza rialzista di Constellation Brands è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 170,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
