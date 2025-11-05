A New York, forte ascesa per Qualcomm

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tech statunitense
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Qualcomm
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,13%, rispetto a -1,04% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 183,1 USD. Primo supporto visto a 176,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 172.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)