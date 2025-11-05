A New York, forte ascesa per Qualcomm

compagnia tech statunitense

Nasdaq 100

Qualcomm

indice dei titoli tecnologici USA

gruppo americano specializzato nei chip per cellulari

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,13%, rispetto a -1,04% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 183,1 USD. Primo supporto visto a 176,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 172.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)