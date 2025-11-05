Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:13
25.717 +1,11%
Dow Jones 20:13
47.370 +0,61%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

A New York, forte ascesa per Qualcomm

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tech statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Qualcomm mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,13%, rispetto a -1,04% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 183,1 USD. Primo supporto visto a 176,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 172.



