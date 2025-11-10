Milano 13:23
43.833 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:23
9.777 +0,97%
Francoforte 13:23
24.003 +1,84%

A Francoforte, forte ascesa per Aixtron

Brilla Aixtron, che passa di mano con un aumento del 4,36%.
