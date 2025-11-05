Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Giornata poco mossa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 4 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 64,24. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 64,75. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 64,07.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)