Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Seduta negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,24%.
Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 62,79.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)