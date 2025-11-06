Milano 5-nov
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Seduta negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,24%.

Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 62,79.


