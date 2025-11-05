Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:06
47.289 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 502,6 punti.
Condividi
```