Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:44
25.503 -0,12%
Dow Jones 18:45
48.355 +0,89%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Insurance
In rialzo il comparto assicurativo dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 511,63 punti.
Condividi
```