Milano 10:43
43.108 -0,36%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:44
9.702 -0,13%
Francoforte 10:43
23.789 -0,67%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Siemens Healthineers

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Siemens Healthineers
Ribasso scomposto per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che esibisce una perdita secca dell'8,35% sui valori precedenti.
Condividi
```