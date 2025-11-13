Milano 13:36
Siemens intende deconsolidare Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Siemens ha annunciato l'intenzione di deconsolidare la sua partecipazione residua in Siemens Healthineers (attualmente circa il 67%). L'azienda prevede di trasferire il 30% delle azioni di Siemens Healthineers agli azionisti di Siemens tramite uno spin-off diretto, come opzione preferibile.

Pertanto, gli azionisti di Siemens ne trarranno beneficio diretto e riceveranno azioni di Siemens Healthineers. Allo stesso tempo, il deconsolidamento offrirà il potenziale per generare valore a lungo termine per gli azionisti di Siemens, in quanto azienda tecnologica più focalizzata con un portafoglio Siemens altamente sinergico.

Siemens prevede di ridurre la propria partecipazione in Siemens Healthineers a una minoranza significativa per consentire una maggiore flessibilità nell'allocazione del capitale. A medio termine, l'obiettivo è ridurre la partecipazione a un asset finanziario.

Siemens ha inoltre ribadito il proprio impegno a favore di una politica di dividendi progressiva, che verrà mantenuta anche dopo il deconsolidamento di Siemens Healthineers.

L'operazione rafforza il profilo di Siemens come ONE Tech Company, promuovendo una maggiore attenzione al cliente, un'innovazione più rapida e una crescita redditizia accelerata. Allo stesso tempo, Siemens Healthineers beneficia di un flottante significativamente più elevato e, di conseguenza, di una maggiore attrattiva per il mercato dei capitali in qualità di leader nel settore MedTech.

"L'operazione prevista è soggetta ai chiarimenti normativi definitivi e alle approvazioni da parte delle assemblee degli azionisti di entrambe le aziende, Siemens e Siemens Healthineers. Nei prossimi mesi, Siemens continuerà a collaborare a stretto contatto con le parti interessate per definire la struttura e la tempistica dell'operazione", ha segnalato la società, precisando che ulteriori dettagli saranno forniti all'inizio del secondo trimestre dell'anno solare 2026.
