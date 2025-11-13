Siemens intende deconsolidare Siemens Healthineers

Siemens

Siemens Healthineers

(Teleborsa) -ha annunciato l'intenzione di(attualmente circa il 67%). L'azienda prevede didelle azioni diagli azionisti di Siemens tramite uno spin-off diretto, come opzione preferibile.Pertanto, gli azionisti di Siemens ne trarrannoe riceveranno azioni di Siemens Healthineers. Allo stesso tempo, il deconsolidamento offrirà il potenziale per generareper gli azionisti di Siemens, in quanto azienda tecnologica più focalizzata con un portafoglio Siemens altamente sinergico.Siemens prevede di ridurre la propria partecipazione in Siemens Healthineers a unaper consentire unanell'allocazione del capitale. A medio termine, l'obiettivo è ridurre la partecipazione a unSiemens ha inoltre ribadito il proprio impegno a favore di una, che verrà mantenuta anche dopo il deconsolidamento di Siemens Healthineers.L'operazione rafforza il profilo di Siemens come, promuovendo una maggiore attenzione al cliente, un'innovazione più rapida e una crescita redditizia accelerata. Allo stesso tempo, Siemens Healthineers beneficia di une, di conseguenza, di una maggiore attrattiva per il mercato dei capitali in qualità di leader nel settore"L'operazione prevista è soggetta aidefinitivi e alleda parte delle assemblee degli azionisti di entrambe le aziende, Siemens e Siemens Healthineers. Nei prossimi mesi, Siemens continuerà aa stretto contatto con le parti interessate per definire la struttura e la tempistica dell'operazione", ha segnalato la società, precisando chesaranno forniti all'inizio del secondo trimestre dell'anno solare 2026.