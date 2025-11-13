Milano 13:22
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Healthineers
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che passa di mano con un calo del 2,90%.

Lo scenario su base settimanale di Siemens Healthineers rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Siemens Healthineers restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 42,94 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 44,43. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 45,92, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

