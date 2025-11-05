Milano 10:45
43.101 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:45
9.702 -0,14%
Francoforte 10:46
23.781 -0,70%

Grifols, scendono le quotazioni a Madrid

Ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola, che tratta in perdita del 4,82% sui valori precedenti.
