Milano 10:10
45.605 -0,47%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:10
10.285 -0,23%
Francoforte 10:10
24.506 +0,06%

Kering, scendono le quotazioni a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Kering, scendono le quotazioni a Parigi
A picco la multinazionale del lusso, che presenta un pessimo -4,8%.
Condividi
```