Milano 10:12
45.621 -0,43%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:12
10.288 -0,21%
Francoforte 10:12
24.515 +0,10%

Madrid: si concentrano le vendite su Grifols

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola, che mostra un decremento dell'1,94%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Grifols rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Grifols, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,59 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,71. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,55.

