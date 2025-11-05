Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:15
25.726 +1,14%
Dow Jones 20:15
47.397 +0,66%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: in forte denaro Western Digital

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano con un aumento del 7,89%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,43%, rispetto a -0,91% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nel settore dei dischi rigidi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 168,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 156,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 179,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
