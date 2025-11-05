New York: in forte denaro Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

S&P-500

Western Digital

indice del basket statunitense

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 7,89%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,43%, rispetto a -0,91% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 168,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 156,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 179,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)