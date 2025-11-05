Milano 10:47
43.092 -0,39%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:47
9.700 -0,15%
Francoforte 10:47
23.778 -0,71%

Oro: 3.966,33 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.966,33 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.966,33 dollari l'oncia (+0,87%) alle 08:30.
Condividi
```