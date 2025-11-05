Vola a New York Targa Resources

azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo del 7,07%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 168,9 USD. Supporto visto a quota 159,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 178,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)