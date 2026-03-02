Codice della Strada, monopattini ancora senza targa e assicurazione

(Teleborsa) -sul fronte degli obblighi imposti sull'uso didal nuovo Codice della Starda, in particolare per quanto concerneobbligatoria. E' quanto denuncia, che sottolinea come le novità attese da tempo, slitteranno con ogni probabilità al prossimo aprile.Il, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre scorso, - ricorda l'associazione - dando seguito alla riforma del Codice della strada di dicembre 2024, disciplina leidentificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e ilcontrassegni".Ilè fissato in, di cui 5,03 euro per il costo di produzione, 1,11 euro per l’IVA,a titolo di contributo per attività di formazione, segnaletica, sicurezza stradale. Dopo aver effettuato il, il proprietario del monopattino elettrico deve accedere ad una apposita, ma questa, nonostante siano scaduti i termini previsti dallo stesso decreto.per i monopattini, pertanto,, considerato che il decreto del MIM riconosce dall’avvio della piattaforma telematica ulteriori 60 giorni di tempo ai proprietari dei monopattini per mettersi in regola con le nuove disposizioni. "Un ritardo non da poco", commenta Assoutenti.Dunque, ancheUna copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, e il cui, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una"Il nuovo Codice della strada, deficitario diper l'adempimento normativo su targa e assicurazione, ha prodotto unche ha fatto crollare il mercato nazionale sia dello sharing sia della commercializzazione dei monopattini, con una perdita di valore del parco mezzi – afferma il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso - Auspichiamo che dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per i monopattinila speculazione e la, e che i premi assicurativi siano uguali in tutta Italia, anche perché tali mezzi rappresentano una storia nuova, e nulla giustificherebbe rischi diversi per regioni o province diverse".