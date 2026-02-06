Milano 17:08
45.888 +0,15%
Nasdaq 17:08
24.879 +1,35%
Dow Jones 17:08
49.792 +1,81%
Londra 17:08
10.378 +0,66%
Francoforte 17:07
24.715 +0,91%

Vola a New York Super Micro Computer

Protagonista il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,16%.
